  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü
Aktüel

Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü

Bursa'da, anne ve babasını odaya kitlediği iddiasıyla kardeşini av tüfeğiyle öldüren abla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:11:32 -
Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldüren abla gözaltına alındı.

Kırsal Cihatlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Ali Y, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı anne ve babasını evin bir odasına kitledi.

Bu sırada dışarıdan eve gelerek, kardeşinin anne ve babasını odaya kitlediğini gören abla G.Y, Hasan Ali Y'ye evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan Ali Y, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abla G.Y. gözaltına alındı, anne ve baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamles..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı