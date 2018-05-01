Anne ve babasını 1 hafta sırtında taşımıştı! İHH yardım elini uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın açıklamasına göre, Myanmar, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Malezya, Tayland ve Endonezya'daki mazlum Rohingya halkına yardım ulaştırılırken, 24 Ağustos'tan bu yana İHH'nın Arakan çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi yararlandı.



AİLENİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI



İHH'nın yardım ulaştırdıkları arasında, bir hafta boyunca anne ve babasını sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de yer aldı. Vakıf, Muhammed Eyüp'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan annesi Asya Hatun'un tedavisi için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak, annesini ambulansla Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürdü.

AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun'a İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi.

İHH, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı'nda hayatını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıf, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp'ün evini de yenileyecek.

Arakanlı Eyüp'ün babası 2 ay önce vefat etmişti.



ARAKANLI MÜSLMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK



Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.