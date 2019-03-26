Anne ve babaların kabusu sosyal medya!

Gözlerinizi kapatın ve şöyle 20 sene öncesine bir yolculuğa çıkın. O dönemde hayatımızda olmayan en belirgin şey hiç kuşkusuz internetti. O yıllarda gençler eğlenmek için çeşit çeşit oyun üretir, hayal güçlerini geliştirirlerdi. Uzmanların da söylediği gibi çocuklar oyun oynadıkça hayal güçleri gelişir ve ileriki hayatları için önemli bir adım atmış olurlar.

Dijital kutu esareti

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yalnızca çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de hayatları değişti. Sosyalleşme yalnızca sanal duvarlar arasında sıkışıp kaldı. Sevdiklerimizle iletişim kurmanın tek yolu sosyal medya haline geldi. Bir konuyu araştırmak için ansiklopedi karıştıranlar şimdilerde kütüphanelerin yollarını unuttu. Elbette kullanım açısından internet son derece hızlı ve önemli. Ancak akıllı telefonlar ve tabletler nedeniyle yeni nesil, bu ‘dijital kutuların’ esiri oldu.

‘Hassas olmak gerekiyor’

Büyük, küçük fark etmeksizin herkesin elinde bir akıllı telefon, kimse kimsenin yüzüne bakmaz oldu. Sosyal medyada görülen şaşaalı hayatlar gençler arasında ilginç akımların doğmasına da neden oluyor. İnsanlar yalnızca sosyal medyadan sosyalleşince de ortaya özellikle gençleri etkileyen depresyon sorunu çıkmaya başladı. Uzmanlar, ebeveynleri sosyal medya ve depresyon konusunda uyarıyor ve ailelerin bu konuda daha hassas davranmalarını öneriyor.

Avantaj sizin elinizde

Bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyorsanız ebeveyn olma avantajı sizin elinizde. Tüm aile bireylerinin evde olduğu saatte, özellikle yemek ve sonraki dilimde anne olarak tüm telefonlara el koyup bir saat bile olsa evde teknolojiye ‘dur’ diyebilirsiniz. Çocuklarınızın gün içinde de sosyalleşmesi adına önemli adımlar atacak olmanız depresyona karşı önemli bir adım olabilir. Evlatlarımızın sosyalleşmesi için büyük bütçelere gerek yok. Devletin sunduğu ücretsiz kurlardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra parklar ve deniz kenarları da oturup sohbet etmek için son derece elverişli. Yeter ki isteyin; sorun tek, çözüm çok…

Ne diyelim anneler, bu zorlu yarışta sizlere kolay gelsin….