0553 313 94 23

Anne ve babaların kabusu sosyal medya!

Küçücük çocukları bile etkisi altına almaya başlayan depresyonun en önemli sebeplerinden biri de sosyal medya… Peki, evlatlarımızı korumak için neler yapabiliriz?

26 Mart 2019 Salı 11:49
Anne ve babaların kabusu sosyal medya!

Gözlerinizi kapatın ve şöyle 20 sene öncesine bir yolculuğa çıkın. O dönemde hayatımızda olmayan en belirgin şey hiç kuşkusuz internetti. O yıllarda gençler eğlenmek için çeşit çeşit oyun üretir, hayal güçlerini geliştirirlerdi. Uzmanların da söylediği gibi çocuklar oyun oynadıkça hayal güçleri gelişir ve ileriki hayatları için önemli bir adım atmış olurlar.

Dijital kutu esareti

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yalnızca çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de hayatları değişti. Sosyalleşme yalnızca sanal duvarlar arasında sıkışıp kaldı. Sevdiklerimizle iletişim kurmanın tek yolu sosyal medya haline geldi. Bir konuyu araştırmak için ansiklopedi karıştıranlar şimdilerde kütüphanelerin yollarını unuttu. Elbette kullanım açısından internet son derece hızlı ve önemli. Ancak akıllı telefonlar ve tabletler nedeniyle yeni nesil, bu ‘dijital kutuların’ esiri oldu.

‘Hassas olmak gerekiyor’

Büyük, küçük fark etmeksizin herkesin elinde bir akıllı telefon, kimse kimsenin yüzüne bakmaz oldu.  Sosyal medyada görülen şaşaalı hayatlar gençler arasında ilginç akımların doğmasına da neden oluyor. İnsanlar yalnızca sosyal medyadan sosyalleşince de ortaya özellikle gençleri etkileyen depresyon sorunu çıkmaya başladı. Uzmanlar, ebeveynleri sosyal medya ve depresyon konusunda uyarıyor ve ailelerin bu konuda daha hassas davranmalarını öneriyor.

Avantaj sizin elinizde

Bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyorsanız ebeveyn olma avantajı sizin elinizde. Tüm aile bireylerinin evde olduğu saatte, özellikle yemek ve sonraki dilimde anne olarak tüm telefonlara el koyup bir saat bile olsa evde teknolojiye ‘dur’ diyebilirsiniz. Çocuklarınızın gün içinde de sosyalleşmesi adına önemli adımlar atacak olmanız depresyona karşı önemli bir adım olabilir. Evlatlarımızın sosyalleşmesi için büyük bütçelere gerek yok. Devletin sunduğu ücretsiz kurlardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra parklar ve deniz kenarları da oturup sohbet etmek için son derece elverişli. Yeter ki isteyin; sorun tek, çözüm çok…

Ne diyelim anneler, bu zorlu yarışta sizlere kolay gelsin….

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce yıllık nadide yazma eserler 'dijital ortamda'
    1. Binlerce yıllık nadide yazma eserler..
    2. Varto’ya gençlik merkezi kurulacak
    3. Navaz Şerif 400 bin lira ödeyecek!..
    4. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    5. Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin..
    6. Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu
    7. Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu..
    8. Miniklerin, ailelerini Trafik polisine..
    9. Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri,..
    10. Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı
    11. Aksaray-Adana karayolunun 6...
    12. Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı..
    13. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    14. ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne..
    15. "Bu teneffüs" çocukların hayallerini..
    16. Midyat’ta yağmur nedeni ile ev ve iş..
    17. "Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini..
    18. Terör Devleti iyice azıttı! Siyonist..
    19. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız..
    20. Tanzim satışı yapan marketler hangiler..
    21. İstihdamda "Trakya havası" esti
    22. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    23. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    24. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    25. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    26. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    27. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    28. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    29. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    30. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!