'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

Fransa'da daha önce sapkın eşcinsellerin evlenmesine imkan sağlayan ve bu çiftlerin evlat edinmesine de olanak sağlayan meclis genel kurulu, sapkın eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunarak okullardaki formlarda yazan anne ve baba terimlerini Ebeveyn 1 ve Ebeveyn 2 olarak değiştirme kararı aldı.

Geleneksel terimler yerine kullanılacak

Fransa'da geçtiğimiz günlerde meclis genel kurulunda kabul edilen skandal yasa tasarısıyla okullarda dağıtılan formlarda anne ve baba teriminin yerine ebeveyn 1 ebeveyn 2 terimlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Yeni yasa değişikliği ile beraber cinsiyetsiz terimler, geleneksel ve cinsiyet belirten terimler yerine kullanılacak.

Aile çeşitliliğini köklendireceğini iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) milletvekili olan Valérie Petit yapılan bu skandal yasa değişikliğinin aile çeşitliliğini köklendirmeyi ve sosyal eşitliği sağlamayı hedeflediğini iddia etti.

Muhafazakar milletvekilleri tepki gösterdi

Muhafazakar milletvekilleri kabul edilen yasa tasarısını kınadı, Fransa'da aile olarak tabir edilen çiftlerin yüzde 95'inin heteroseksüel olduğunu ifade etti ve yeni yasanın geleneksel aile kavramına zarar vereceğini dile getirdi.