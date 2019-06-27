Anne sütünün önemini anlatıldı

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne sütü konusunda farkındalığı artırmak, önemi konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla hummalı çalışmalar sürerken, bu kapsamda meydanda açılan stant büyük ilgi gördü.

Bebek dostu sağlık kuruluşu çalışmaları kapsamında 2009 yılından bu yana Balıkesir, ‘Altın Bebek Dostu İl’ ünvanını taşıdığı belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, “Bu kapsamda uzman arkadaşlarımız emzirmenin önemi, anne sütünün faydaları, emzirmenin anne sağlığı üzerindeki etkileri ve faydaları ile bebeklerin ilk 6 aya kadar sadece anne sütü ile beslenmesinin önemini anlatmaktadırlar. Çünkü 2 yaş ve ötesi ne kadar emzirmenin devamlılığının çok önemli” diye konuştu.

Can, ayrıca “Stantta konu hakkında eğitim almış olan uzman arkadaşlarımız annelere yada anne adaylarına bilgilendirme yaparken, ailelerden gelen soruları da cevaplama fırsatı bularak kişilerin merak ettikleri konularda bilgilenmelerini sağlamaktadırlar. İlçemizde bulunan 53 aile hekimliği biriminden 51 tanesi ilçe Devlet Hastanesi ve özel hastane bebek dostu unvanını taşıyan kuruluşlar arasındadır. Bebek dostu ünvanını alabilmek için eğitimli personel veya personelin bulunması ve birimlerde emzirme odalarının olması gerekmektedir. 32 haftadan itibaren tüm bebeklere gebelik ve emzirme hakkımda eğitimlerin eksiksiz olarak veriliyor olması gerekmektedir. Sadece gebelik süresince değil, gebelikten sonra da beslenme eğitimi veriliyor ve takipleri bu birimlerde yapılmaktadır. Altın bebek dostu il ünvanı kapsamında çalışmalarımız ilçe genelinde aralıksız olarak devam etmektedir. Halkımız bu konuda bilgi edinmek istediğinde tüm sağlık kurumlarımıza müracaat edebilir.”