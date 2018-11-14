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Anne sütünün mucizeleri

Annelik başlı başına bir mucize iken gelen süt ise apayrı bir mucize. İşte anne sütünün mucizeleri…

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:59
Anne sütünün mucizeleri

TAMAMEN BEBEĞE ÖZEL BİR SÜTTÜR

Anne sütün diğer hiç bir canlının sütünde bulunmayan ve yapay olarak üretilemeyecek 100’den fazla bileşen bulunur. Emzirme süreci boyunca bu süt bebeğin ihtiyaçlarına göre şekil değiştirir ve tamamen bebeği en iyi şekilde beslemek üzerine yeniden yapılanır. Yani birinci aydaki ve yedinci aydaki anne sütü birbirinden farklıdır.

İÇ ORGANLARI YORMAZ

Anne sütünde inek sütüne göre daha az tuz ve protein bulunur. Bu sayede yeni doğmuş bebeğin böbreklerinin süzme kapasitesine uygun bir beslenme süreci gerçekleşir. Anne sütü bebeğin böbreklerini yormaz.

SİNDİRİMİ KOLAYDIR

Bebekler doğduklarında bağırsak floraları henüz gelişimini tamamlamamıştır. Bu nedenle bebeklerde gaz ve dışkılama problemleri sık görülür. Ancak anne sütüyle beslenen bebeklerde bu gibi şikâyetler daha az görülür.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Anne sütündeki kalsiyum ve demir inek sütü ve mamalara göre çok daha iyi emilir. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebeklerde demir eksikliği ve kansızlık çok daha az görülmektedir.

ALERJİDEN KORUR

İlk 6 aylık dönemde anne sütüyle beslenen bebeklerin, beslenmeyenlere oranla gıda alerjisine yakalanma riski çok daha düşüktür. Anne sütüyle beslenen bebekler alerjenlere karşı dirençlidir.

ANNEYLE BEBEĞİ BİRBİRİNE BAĞLAR

Anne, sütü verirken bebeğiyle arasında özel bir bağ kurulur. Annenin kimyası değişir ve bebeğiyle arasındaki bağı kuvvetlendiren bazı hormonları salgılar. Aynı şekilde bu bebeğin kendini güvende hissetmesi ve ileride güçlü bir psikolojiye sahip olması için önemlidir.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:59
  1. emzirme
  2. Anne sütü
  3. Anne sütünün 11 faydası
  4. sağlık
  5. bebek sağlığı

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