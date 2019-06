Anne sütünü arttırmanın püf noktaları nelerdir?

Bebek beslenmesi için anne sütü son derece kıymetlidir. Anne sütünün yeterli olması halinde bebekler ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmeli. Ek gıda ise altınca ay itibariyle yavaş yavaş başlamalı. Anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir. Bu nedenle bebeklerin anne sütü ile beslenmesi konusunda hassas olmak gerekiyor. “Sütüm gelmiyor” şeklindeki serzenişler var olan sütün miktarını da azaltır. Unutmayın bebek emdikçe süt artar. Peki, anne sütünü arttırmak için hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

Doğru emzirme

Annenin sütünün artması için bebeğin anne göğsünü doğru kavraması çok önemli. Bu nedenle anne göğüs ucunun tamamını bebeğin azına yerleştirmeli. Arzu ederseniz kucağınızdayken emzirin dilerseniz ikiniz de uzanırken onu besleyin.

Yaşam kalitesi

Annenin yediğinden, içtiğinden içinde bulunduğu psikolojiye kadar her şey anne sütünün etkiler. Mümkünse stresten uzak durulmalı. Ayrıca sigara ve doğum kontrol haplarından bu süreçte kullanılmamalı. Kullanacağınız her ilaç öncesinde doktorunuza danışmanız önemli. Unutmayın sizin yiyip, içtiğiniz her şey süt yoluyla bebeğe geçer.

Formül mamaya yüklenmeyin

Bebek doymuyor diye formül mamaya yüklenmeyin. Bırakın bebek göğsünüzü emsin. İnanın böylelikle bebeğin karnını doyuracak süt göğsünüzden gelecektir. Günde iki kez bebeğinizi emzirip, geri kalan öğünlerde bebeğe formül mama vermek doğru bir yöntem değildir.

Her iki göğüsten de emzirin

Emzirme sırasında iki göğsünüzünsen de bebeği beslemeye özen gösterin.

Beslenme önemli

Doğum sonrası hemen diyete başlamayın. Sağlıklı yiyecekler tüketerek zaten zaman içinde kilo vereceksiniz. Bol bol sebze ve bakliyat tüketmelisiniz.

Su önemli

Uzmanlar anne sütünü en çok arttıran şeyin su olduğunu vurguluyor.

Anne sütünü arttırmak için neler yapılmalı? İşte, anne sütünü arttıran tarif