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Anne sütü ve emzirmeyi destekleyen kuruluşlara ödül

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı kapsamında, anne sütü ve emzirmeyi destekleyen kuruluşlara ödül verildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:26
Anne sütü ve emzirmeyi destekleyen kuruluşlara ödül

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı kapsamında, anne sütü ve emzirmeyi destekleyen kuruluşlara ödül verildi.


"Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı kapsamında, anne sütü ve emzirmeyi destekleyen kuruluşlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu bazı şirketler, anne sütü ve emzirme konusundaki uluslararası kriterleri iş yerlerinde oluşturdukları için "Anne Sütü ve Emzirmeyi Destekleyen Kuruluş" unvanına sahip oldu. Gaziemir Ege Serbest Bölgesinde düzenlenen törenle firmalar belgelerini aldı.


İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, anne sütünün bebeğin; beslenme, büyüme, gelişim ve hastalıklardan korunması için ideal bir içeriğe sahip olduğunu, bu yönüyle birçok uluslararası ve ulusal kuruluşun ilk 6 ayda tek başına anne sütü verilmesini kabul ettiğini söyledi.


Emzirmenin 2 yaş ve ilerisine kadar sürdürülmesine dikkat çeken Öztop, "Kuruluşların çalışan annelerin emzirme ve anne sütü ile beslenme konularında desteklendiklerini, analık hakları ve çocuk haklarının savunulduğunu görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.


Ödül takdimi esnasında söz alan Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez de, gerçekleştirilen bu çalışmaların diğer kuruluşlara da örnek teşkil etmesini temenni etti.


Gerçekleştirilen programa ayrıca; Ege Serbest Bölge Müdürü M. Şenay Satoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı, Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutcu, kuruluşların temsilcileri ve diğer sağlık yöneticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:26
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