Anne sütü neden azalır?

Bebek kuvvetli emmiyorsa,

Anne sık sık emzirmiyorsa,

Bebeğin emme poziyonu yanlış ise,

Östrojen hormonu içeren doğum kontrol hapları,

Hormonal bozukluklar,

Yeni doğan bebeklerin dudak kaslarının fazla gelişmememiş olmasından dolayı emme sağlanamaz ve annenin emziremediği için sütü kesilebilir,

Farkında olmadan yenilen gıdalar,

Psikolojik sebepler,

Kaygı, üzüntü ve endişe,

Yorgunken emziriyorsanız,

Bebeği emzirirken yeterince kendinize güvenmiyorsanız,

Acele edip kısa sürede bebeği emzirmeniz,

Bebeği emzirmeye geç başlamanız.

Anne sütünü azaltan veya sütün kesilmesine neden olan tükettiğiniz gıdalar olabilir. Farkında olmadan yediğiniz gıdalar sütünüzün kalitesini ve verimini azaltabilir. Anne sütüyle beslenemeyen çocukların gelişimi olumsuz etkilenir. Bu nedenle, yediklerinize çok dikkat etmelisiniz.

ANNE SÜTÜNÜ AZALTAN GIDALAR

NANE VE MAYDONOZ:

Nane ve maydonoz, anne sütünün kalitesi azaltır. Bebeğin her ne kadar fark etmeyeceğini düşünseniz de bebek nanenin kokusundan dolayı emmek istemeyebilir.

NİŞASTA UNU VE NİŞASTALI GIDALAR:

Arpa ve arpa unundan yapılmış gıdalar, mısır ve şeker kamışı anne sütünü azaltan gıdalardandır.

ŞALGAM VE ARAROT:

Anne sütü azaltmada olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır.

ADAÇAYI:

Adaçayı anne sütünün verimini azaltır. Onun yerine rezene çayı içerseniz hem sütünüzü artırır hem bebeğinizin gaz çıkartmasına yardımcı olursunuz.

TUZLU GIDALAR:

Özellikle salamura ve turşu, içindeki yüksek tuz oranından dolayı anne sütünü azalttığı gözlemlenmiştir.

SİRKE VE LİMON SUYU:

Anne sütünü azaltıcı etkisi bulunur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.