Anne kurabiyesi tarifi: Kandilde farklı lezzet arayanlar için ağızda dağılan anne kurabiyesi

Anne kurabiyesi tarifi için malzemeler

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı buğday nişastası

125 gram margarin

1 çay bardağı kuru üzüm

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Alabildiği kadar un (Kontrollü ekleyelim hamur kulak memesi kıvamında olacak )

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Şeker

Anne kurabiyesi tarifi nasıl yapılır?

Derin bile kabın içerisine şeker ve yumurtayı iyice 5 dk çırpalım. Un hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştıralım. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyip, yoğurmaya başlayalım. İçinden yumurta büyüklüğünde parçalar alıp avucumuzda şekil verelim. Harç bitene kadar aynı işlemi devam edelim. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. Sonra üstüne yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde alt üst kızarana kadar pişirelim. Enfes üzümlü anne kurabiyesi hazır. Afiyet olsun.

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