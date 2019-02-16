0553 313 94 23

Anne katili cani: "Rüyamda annemi öldürmek için işaret aldım"

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tartıştığı annesini boğarak öldüren katil zanlısı, mahkemedeki ifadeleriyle herkesi şok etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
Anne katili cani: "Rüyamda annemi öldürmek için işaret aldım"

Bursa'da, annesi Nevin Sevinç'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm" diyen Aykut Sevinç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Nisan  2017 tarihinde Bursanın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç (24), annesi Nevin Sevinç (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği tülbent ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü.

Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, olaydan bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlenen Sevinç, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Avukatı, haksız tahrik indirimi istedi

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aykut Sevinç, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, annesinin sanığı sürekli insanların yanında küçük düşürdüğünü, intihar eden ağabeyini ipten aldığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesinin yardım etmediğini, anne oğul arasındaki ilişkinin kopuk olduğunu belirterek, cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Babamın ölümünden bile beni sorumlu tutuyordu

Annesinin, babasının ölümünden dahi kendisini sorumlu tuttuğunu öne süren Aykut Sevinç de  "Babam öldüğünde askerdim. Döndüğümde annem babamın benim yüzümden öldüğünü söyledi. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Tedavi görmek istiyordum. Sigortam olmadığı için annemin maddi yönden yardım etmesini istedim. Hep beni dışladı. Annemi öldürdüğüm için pişmanım. Mahkemenin vereceği karara saygılıyım" dedi. Mahkeme tutuklu sanık Aykut Sevinç'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  1. Sakarya
  2. Bursa
  3. Osmangazi ilçesi
  4. anne katili
  5. annesini öldürdü
  6. cinayet davası
  7. kan donduran ifadeler
  8. Aykut Sevinç
  9. Nevin Sevinç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı"
    1. Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT..
    2. Kasımpaşa, Galatasaray ile 30...
    3. Otomobil ve otobüs durağına çarpan..
    4. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin..
    5. BTSO, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş..
    6. TİKA’dan Kırgızistan’da kadın..
    7. Trabzonspor İstişare Kurulu’nu..
    8. 24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları..
    9. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    10. İşgal için gitmişti hidayete erdi
    11. Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a..
    12. Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
    13. Erzurum’da etkili olan sis trafik..
    14. İki farklı Beşiktaş!
    15. Bir yılda yüzde 25 büyüdü
    16. Hatay'da korkutan yangın! 12 işçi..
    17. Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
    18. Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı..
    19. CHP'den Braille alfabesiyle..
    20. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    21. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    22. Plajda kendini vuran emekli polis..
    23. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    24. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    25. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    26. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    27. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    28. Pembe kodla bebekler güvende
    29. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    30. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü