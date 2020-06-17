  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anne ile kızı, çarpışan iki aracın arasında kaldıkları kazadan "kıl payı" kurtuldu

Siirt'teki kaza MOBESE kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:37:35 -
Anne ile kızı, çarpışan iki aracın arasında kaldıkları kazadan "kıl payı" kurtuldu

SİİRT (AA) - Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile kızının, son anda kurtulduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı.

Siirt Valiliği, "Trafik hayattır, hayata bağlı kal" temasıyla trafik kurallarının önemini anlatan MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüyü paylaştı.

Görüntüde, bir kadın ile kız çocuğunun, Siirt-Kurtalan kara yolunda karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobile, kavşakta dönen başka bir otomobilin çarptığı, anne ile kızının iki aracın arasında kaldıkları kazadan son anda kurtuldukları görülüyor.

Kaza sonrası kadın ve çocuk hızlıca uzaklaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı