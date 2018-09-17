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Anne Havva Güzel feryad etti: Ne olur Leyla gibi olmasın

Önceki gün evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan minik Sedanur'un annesi Havva Güzel, "Ne olur kızımı bulun" diye feryat etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:01
Anne Havva Güzel feryad etti: Ne olur Leyla gibi olmasın

Kars Kağızman’a bağlı bağlı Paslı Köyü’nde önceki gün meyve toplamaya çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel, adeta yer yarıldı için girdi.
 
Jandarma, AFAD, 2 komando Timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylülerin dünden beri her tarafı didik didik etti. Bütün aramalara rağmen halen her hangi bir ipucu bulunmazken, Sedanur’un annesi Havva Güzel, “Dün saat 14.00’te kayboldu. Amca çocuklarıyla erik toplamaya gitmişlerdi. Amca çocuklarına; ‘siz gidin ben biraz daha toplayacağım’ demiş ve aşağıya inmiş. Bir daha geri dönmedi. Göremedik kendisini, buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Leyla gibi olmasın, eylül gibi olmasın. Çocuğumu bulsunlar. Dünden beri kızımdan haberim yok” diye gözyaşı döktü.

Anne Havva Güzel, “Kızımın yerini bilen varsa çıkartsın getirsin, şikayetçi de olmayacağım. Yeter ki sağ salim getirsinler. Bütün Türkiye’ye yalvarıyorum. Ne olursunuz Leyla gibi olmasın, eylül gibi olmasın, diğer kız çocukları gibi olmasın” diye konuştu.
 
Dünden beri kayıp olan Sedanur Güzel, yakın köylerde de aranıyor. Drone desteğinin verildiği aramalarda şuan kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Güzel ailesi yaşlı gözlerle kızlarından gelecek sevindirici haberi bekliyor.
 
Kağızman’a bağlı 80 haneli Paslı köyünden aranan yerler tekrar aranıyor. Ekipler en ince ayrıntıyı dahi dikkat ediyor. Paslı köyünde bulunan evler ve eklentilerinde arama yapılıyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:01
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