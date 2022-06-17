"Anne ben de namaz kılabilir miyim" dedi, sonrası korkunç

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı'dan kötü haberler geldi. AFAD ve jandarmanın bulmak için seferber olduğu kızın bugün cesedine ulaşıldı. Genç kız en son annesiyle birlikte namaz kılmak istemiş sonrasında kayıplara karışmıştı. Elif Akıllı'nın son anları da güvenlik kamerasına takıldı.

Güney Mahallesi'nde yaşayan Elif Akıllı, 14 haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam eve gelmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.

Genç cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen genç kızın annesi Sevgi Akıllı babası Osman Akıllı ile teyze ve dayıları ile yakınları gözyaşlarına boğuldular.

"Anne ben de namaz kılayım"

Kızının ölüm haberini alan Anne Sevgi Akıllı, kızının kendisiyle birlikte namaz kılmak istediğini belirterek "Ben namaz kılıyordum, kızım 'Anne ben de kılabilir miyim' dedi. Benimle birlikte namaz kıldı. Arkasından baktım. Ne güzel yakışmış kızıma eşarp dedim. Nazarım değdi kızıma" diyerek feryat etti.

Elif Akıllı'nın cesedi Osmancık Devlet hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Köpeği sevdi gitti

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.