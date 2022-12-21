Anne-babalar dikkat! Epic Games'den çocuk istismarı!

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), popüler video oyunu Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games’e ceza verildiğini açıkladı.

Açıklanan karara göre, Epic Games çocukların çevrim içi gizlilik haklarını ihlal ettiği ve kullanıcıların istenmeyen ödemeler yapmalarına yönelik tasarım hileleri uyguladığı iddiaları üzerine toplam 520 milyon dolar ceza ödeyecek.

ÇOCUK İSTİSMARI TEHLİKESİ

AA’nın haberine göre, FTC’den yapılan açıklamada, Epic Games’in, çocukların gizlilik haklarını ihlal etme suçundan 275, kullanıcıları istenmeyen ödemeler yapmaları için kandırma suçundan 245 olmak üzere toplam 520 milyon dolar ceza ödeyeceği aktarıldı.

HİLELİ ARAYÜZLER KULLANIYOR

FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Epic Games’in gizliliği ihlal eden ayarlar ve Fortnite kullanıcılarını kandıran arayüzler kullandığını belirtti.

Khan, kamuoyunu ve özellikle çocukları çevrim içi gizlilik ihlallerinden korumanın FTC için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.