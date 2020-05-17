Anne adaylarının eğitiminde "online" rahatlığı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan anne adayları, online gebe eğitimleri sayesinde hem fizyoterapistler eşliğinde evde spor yapıyor hem de gebelikle ilgili merak ettikleri soruların yanıtını alıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan ve hastanelere gidemeyen anne adayları için gebe okulunu online ortama taşıdı.

Uzman fizyoterapistler eşliğinde evlerinde spor yapma imkanı bulan anne adayları, kadın-doğum uzmanları tarafından da gebelik ve doğum hakkında bilgilendiriliyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, gebelere online eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumun keyifli ve bilinçli hale getirilebilmesi için gebelere mutlaka eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Üstün, gebe okullarında, hem anne adaylarının hem de ailelerinin sosyal ve fiziksel yönden bu süreci rahat geçirebilmelerine yönelik eğitimler verildiğini belirterek, "Koronavirüs hastalığı sebebiyle birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirler kapsamında, gebe okullarımız da salgın tamamlanana kadar ertelendi. Biz bu noktada online eğitimlerimize başladık. Bu online eğitimlerde canlı olarak katılımcılar hem sorularını soruyorlar hem de bizler gebe okulu müfredatındaki konuları gebelerimize belli sürelerde veriyoruz." dedi.

- "Hafta sonu online eğitimlere eşler de dahil oluyor"

Online gebe eğitimlerinin her gün 30 dakikalık programlar şeklinde sürdüğünü ifade eden Üstün, bu programların içerisinde nefes egzersizleri, gebelikte yapılması gereken egzersizler, emzirme eğitimleri ve bebek banyosuna kadar beceri eğitimlerinin verildiğini aktardı.

Üstün, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde de eğitimlerin devam edeceğini dile getirerek, "Yüz yüze yaptığımız gebe okulu programlarında 6 haftalık bir müfredat var. Bu müfredat içerisinde gebelikte meydana gelen değişimler, gebelik takibi, doğum sonrası bakım, gebelik sonrası psikolojik destek gibi bütün eğitimleri veriyoruz. Beceri eğitimlerimiz de var. Hafta sonları bunu eşlerle birlikte yapıyoruz. Genel olarak Ankara'da 60 yakın merkezde gebe okulları, gebe bilgilendirme sınıfı adı altında çeşitli merkezler var. Bu salgın döneminde çalışmalarımızı devam ettirmek istedik." diye konuştu.

Prof. Dr. Üstün, programları sosyal medya üzerinden duyurduklarını ifade ederek, "Katılımcılarımıza bir elektronik posta adresi veriyoruz. Katılmak isteyen gebelerimize telefonlar üzerinden ulaşıyoruz. Bu sistemlere kayıt olmalarını sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Online eğitimlerden sonra anne adaylarından çok sayıda soru aldıklarını belirten Üstün, şöyle devam etti:

"Özellikle pandemi süreci içerisinde genel olarak tüm otoritelerin önerisi, gebelerin mümkün olan en az sayıda ziyaretleri yapmaları yönünde. Gerek aile hekimleri gerek biz kadın doğum uzmanları ile telefon aracılığı ya da online bilgi alış verişinde bulunmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Gebeler hassas bir grup. Özellikle onları ve bebeklerimizi koronavirüs salgınından koruyabilmek adına online eğitimler ve bilgi alışverişleri çok kıymetli."

- "Hareketsizlik kramplara sebep oluyor"

Prof. Dr. Üstün, eğitimler sonrasında gebelerden çok sayıda soru geldiğini belirterek, "Gebelerimizden en çok kramp ağrıları ile ilgili şikayetler geliyor. Özellikle evde uzun süre kapalı kaldıkları ve fazla hareket edemedikleri için son dönemlerde kramplarla ilgili çok soru geliyor. Hastaneye ne sıklıkta gelmem gerekiyor? Bir sonraki muayenemi ne zaman yaptırmam lazım? Beslenme ve kilo alıp verme de en çok iletilen sorular arasında yer alıyor. Gebelerimiz, bir yandan muayenelerine gelmek istiyorlar bir yandan da salgın tehlikesi sebebiyle gelmek istemiyorlar. " ifadelerini kullandı.

Üstün, pandemi nedeniyle evde kalan anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Uyku düzenine dikkat ederek düzenli uyusunlar. Ev içerisinde mutlaka mutlaka hareket etsinler. Günde 20-30 dakika egzersizlerine devam etsinler. Risksiz gebeler egzersizlerini yapsınlar. Güzel beslensinler. Beslenme sırasında et ürünlerini iyi pişirsinler. Meyve sebzelerini çok iyi yıkasınlar. Ellerini, 20 saniye boyunca yıkasınlar. Gebeler hassas grup olduğu için kalabalık ortamlara girmelerini istemiyoruz. Akraba görüşmelerini, misafir kabul etmeleri salgın sonrasına ertelesinler."