Anlık olarak gönderilebilecek! WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp tarafından yapılan son güncellemede fotoğraf paylaşılırken kalitenin düşmesinin önüne geçilmiş ve kalite artırılmıştı. Aynı zamanda dosya gönderme boyutları yükselmiş ve grup mesajlaşmalarında yenilikler getirilmişti.

Yeni güncellemeyle artık 60 saniyelik tek seferlik video gönderimi yapılabileceği bildirildi.

WhatsApp'ta sohbet kısmında sağ kısımda olan buton ile anlık olarak kısa video gönderimi yapılabilecek. Bu durum sesli mesaj gibi kolaylık sağlayacak. Anlık olarak gönderilen videolar otomatik olarak oynatılacak.

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile üçüncü taraf yazılımlara yeni güncellemeleri sunmuyor ve yapılan paylaşımlar iki kişi arasında güvenli şekilde saklanıyor.

Yeni güncelleme, ilk olarak iPhone kullanıcılarında test edilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncellemenin şimdilik test aşamasında olduğu ve kısa süre içinde kullanıma sunulacağı düşünülüyor.