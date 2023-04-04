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Teknoloji Anlık olarak gönderilebilecek! WhatsApp'a yeni özellik
Teknoloji

Anlık olarak gönderilebilecek! WhatsApp'a yeni özellik

Yeniakit Publisher
2023-04-04 17:57:00 -
Anlık olarak gönderilebilecek! WhatsApp'a yeni özellik

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından duyurulan haberlere göre iOS ve Android işlemci telefon kullananlar anlık kısa video paylaşımı yapabilecek.

WhatsApp tarafından yapılan son güncellemede fotoğraf paylaşılırken kalitenin düşmesinin önüne geçilmiş ve kalite artırılmıştı. Aynı zamanda dosya gönderme boyutları yükselmiş ve grup mesajlaşmalarında yenilikler getirilmişti.

Yeni güncellemeyle artık 60 saniyelik tek seferlik video gönderimi yapılabileceği bildirildi.

WhatsApp'ta sohbet kısmında sağ kısımda olan buton ile anlık olarak kısa video gönderimi yapılabilecek. Bu durum sesli mesaj gibi kolaylık sağlayacak. Anlık olarak gönderilen videolar otomatik olarak oynatılacak.

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile üçüncü taraf yazılımlara yeni güncellemeleri sunmuyor ve yapılan paylaşımlar iki kişi arasında güvenli şekilde saklanıyor.

Yeni güncelleme, ilk olarak iPhone kullanıcılarında test edilecek.
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Güncellemenin şimdilik test aşamasında olduğu ve kısa süre içinde kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

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