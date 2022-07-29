Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira, oldu? 29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları kaç TL?

Fed’in Mart ayından beri faiz artırmasına rağmen ABD enflasyon rakamlarında bir düşüş yaşanmadığı gibi enflasyon daha da yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla yeteri kadar mücadele etmediğine ilişkin görüşler sonrası dolar 20 yıl aradan sonra euroya eşitlendi. Avrupa Merkez Bankası’nın temmuz ayında diğer ayların aksine faiz artırımına gitmesi sonrası euro yeniden dolar ile aradaki makası açtı. Fed’in temmuz ayında da 75 baz puan faizi artırması sonrası dolar kuru yeniden yukarı yönlü hareket eder oldu. Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları kaç TL? Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira, TL oldu?