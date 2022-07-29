Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira, oldu? 29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları kaç TL?
Fed’in Mart ayından beri faiz artırmasına rağmen ABD enflasyon rakamlarında bir düşüş yaşanmadığı gibi enflasyon daha da yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla yeteri kadar mücadele etmediğine ilişkin görüşler sonrası dolar 20 yıl aradan sonra euroya eşitlendi. Avrupa Merkez Bankası’nın temmuz ayında diğer ayların aksine faiz artırımına gitmesi sonrası euro yeniden dolar ile aradaki makası açtı. Fed’in temmuz ayında da 75 baz puan faizi artırması sonrası dolar kuru yeniden yukarı yönlü hareket eder oldu. Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları kaç TL? Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira, TL oldu?
Serbest piyasada dolar güne nasıl başladı? Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle yükseliş trendine giren dolar kuru anlık fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolar/TL'de yükseliş sürüyor. ABD ekonomisi 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele ederken dün açıklanan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0.9 daraldığını gösterdi. Ekonomi bir önceki çeyrekte de yüzde 1.6 daralmıştı. Bu da ekonominin resesyona girdiğini gösteriyor.
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar alış fiyatı 17,9314, dolar satış fiyatı 17,9359 TL
Euro fiyatı anlık ne kadar?
Euro alış fiyatı 18,3216 TL, euro satış fiyatı 18,3448 TL
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 21,8743 TL, Sterlin satış fiyatı 21,9030 TL.