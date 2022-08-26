Anlatın beyler bu nasıl ittifak! Saadet ve CHP arasında ‘edepsiz Gülşen’ çatlağı

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Gülşen meselesi Türkiye için turnusol kağıdı vazifesi gördü. Kimin ne olduğu gayet iyi anlaşılırken, edepsizliğe destsek çıkan isimler genel olarak şaşırtmadı. Ancak, sırf AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yüzünden bir araya gelen partilerin özünde hiçbir ortak noktaları olmadığı, tek gayelerinin memleket muhalifliği olduğu da adeta ispatlandı.

CHP ve Saadet Partisi’nin Gülşen konusunda ki söylemleri, altılı masada yeni bir tartışmanın baş göstereceğini ortaya koydu.

Saadet Partisi cephesi tepkili

Gülşen’in imam hatiplileri ahlaksız olarak nitelemesi sonrası Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete’den sert sözler geldi. Milli Gazete, Gülşen’in LGBT bayraklı fotoğrafını yayınlayarak, “Konserlerindeki gayr-i ahlaki manzaralarla ‘sapkınlığın bayraktarlığını’ yapmaya kadar uzanan şarkıcı, son olarak imam hatiplere dil uzatınca büyük tepki aldı. Sapkın hadsizleşti.” ifadelerine yer verildi.

CHP tabii ki destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, ahlaksız giyim kuşam tarzıyla bilinen ve son olarak imam hatiplilere yönelik nefret dolu sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’e tabii ki destek çıktı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler…’ bunlar kimlerin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” dedi.

Bu nasıl ittifak?

CHP’liler, milyonlarla imam hatipliye hakaret edilmesini, “ifade özgürlüğü” olarak değerlendiriyor. Saadet Partisi ise cezalandırılması gereken bir “hadsizlik” olarak görüyor.

İfade özgürlüğü hakkında bile anlaşamayan partilerin kurduğu altılı masa her geçen gün biraz daha sallanırken, yaşanan gelişmeler, “Bu nasıl ittifak?” yorumlarını beraberinde getirdi.