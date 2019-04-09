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Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı

İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük tasarı yasalaştı

09 Nisan 2019 Salı 06:20
Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında yapılan değişikliklerin Avam Kamarasında kabul edilmesiyle onaylandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de tasarıyı bekletmeksizin onayladı ve böylece tasarı yasalaştı. Yasaya göre, İngiliz hükümeti yarın Avam Kamarasına değişikliğe açık bir önerge sunacak. Milletvekillerinin önergeye verecekleri değişiklik teklifleriyle, hükümet AB'den talep edeceği Brexit erteleme tarihini belirleyecek.

AA'nın haberine göre; kabul edilecek tarih Başbakan Theresa May tarafından, Çarşamba günü yapılacak Brexit gündemli özel AB liderler zirvesine sunulacak.

Erteleme tarihi yarın oylanacak

Tasarının ilk halinde May'in AB'nin vereceği tarihi de Avam Kamarasının onayına sunması gerekiyordu. Ancak Lordlar Kamarasında yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Lordların yaptığı bir diğer değişiklikle, İngiliz hükümetinin AB'den talep edeceği erteleme tarihinin 22 Mayıs'tan daha erken olamaması da karara bağlandı.

Avam Kamarası tasarıyı, geçen hafta yapılan oylamada 312'ye karşı 313 oyla kabul etmişti. Lordların yaptığı değişiklikler ise bu akşam yapılan oylamada 390 evet oyu topladı.

Yeni yasayla İngiliz hükümetinin AB'den anlaşmasız ayrılma tercihinde bulunmasının önüne geçildi. Ancak yasa AB tarafını bağlamıyor. AB'nin İngiltere'ye bir erteleme daha vermeyi kabul etmemesi halinde nasıl bir yol izleneceği belirsizliğini koruyor.

Yasa, İngiliz hükümetinin, AB'den anlaşmasız ayrılıktan başka çare kalmaması halinde Brexit'i iptal etmesini de ihtimaller arasına alıyor.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararda, İngiltere'nin Brexit'i tek yanlı durdurabileceğine hükmetmişti.

May 30 Haziran'a erteleme istemişti

Theresa May geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini istemişti. Ancak May, daha erken bir tarihte Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi halinde bu tarihi öne alma opsiyonunun da olmasını talep etmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda bugüne kadar 3 kez reddedildi.

May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor. Ancak May Tusk'a yolladığı mektupta, her ihtimale karşı bu seçimlere de hazırlık yapıldığını belirtmişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.

AB tarafı Brexit tarihindeki herhangi bir ertelemenin ''somut gerekçesi'' olması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB liderleri, beklenen bu gerekçenin yeni bir referandum olabileceğinin sinyalini vermişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla, yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 06:47
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