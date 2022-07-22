Anlaşmanın imzalandığı gün Rusya'dan Yunanistan'a büyük şok!

Rusya, Doğu Akdeniz'de kışkırtma girişimleri yapan Yunanistan'ı "dost olmayan ülke" ilan etti.

Rusya hükümeti, "dostane olmayan ülkeler" listesini genişletti. Listeye Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya da dahil edildi.

Ekonomik şartlar getirdi

Bu kararla birlikte Rusya, bu ülkelere ekonomik şartlar da getirdi. Bu ülkeler borçlarını Rus para birimi "ruble" cinsinden ödemek zorunda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi Mart ayında da hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.