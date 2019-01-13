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Anlaşmanın ardıdan Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Tarihi bir adım

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın Türkiye’den İHA alımı anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA’larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna’ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 01:12
Anlaşmanın ardıdan Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Tarihi bir adım

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun Türkiye ile Bayraktar TB2’nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Ukrayna'ya ihracat tarihi bir adım"

Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın Türkiye’den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA’larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna’ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.


 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 01:12
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  2. İHA
  3. bayraktar
  4. siha
  5. TEKNOLOJİ Haberleri
  6. Ukrayna
  7. Selçuk Bayraktar

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu55 dk önce
    Allah Selçuk beyden razı olsun Devleti için Milleti için gece gündüz demeden Ailece çalışıyorlar İşye gerçek ÜMMET Milliyetçı buna demek gerek,Türk Devletinin ve Milletin adını Dünyay tanıtıyorlar,Allah yar be yardımcışarı olsun ya rabbim,,Vesselam
  • HabibHabib1 sa önce
    Aslansın aslan. Şimdi senden ses hızını aşan savaşçı ihalar bekliyoz. Hem de çok hızlı
  • Şerafettin Uyar Güneyyurt kas Ermenek Karaman Şerafettin Uyar Güneyyurt kas Ermenek Karaman 3 sa önce
    Daha gelişmişini daha korkulanı ve dünyaya meydan okuyacak olanlarını bekliyoruz Niye S400 yerine T
  • Şerafettin uyar Şerafettin uyar 3 sa önce
    Daha büyüklerini daha değişiklerini be dünyaya meydan okuyan icatları bekliyoruz Niye s400 yerine T 15400 olmasın Uapacağız inşllh
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 4 sa önce
    Ukrayna klisesi özerkliği ile alakalı bir alışveriş değildir umarım. Fener kilisesinin öyle bir yetkisi yokken bunu yapması vatikan gibi bir devlete açılan kapıdır
  • Mesut SarpMesut Sarp9 sa önce
    Tamamda bunca proje ve desteklerden sonrası lütfen abartmayalım. Hepsi hepsi 6 adet icin bi anlaşma yapılmış. Satın bi 100 adette sonra konuşun. Temcit pilavi gibi defaten önümüze koyup görmemişin işine cevirmeyin. Daha yapılacak nice işler varken.

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