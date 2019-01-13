Anlaşmanın ardıdan Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Tarihi bir adım
İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın Türkiye’den İHA alımı anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA’larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna’ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.13 Ocak 2019 Pazar 01:12
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun Türkiye ile Bayraktar TB2’nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Ukrayna'ya ihracat tarihi bir adım"
Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın Türkiye’den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA’larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna’ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.
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