Anlaşma tamam! Süper Lig'in dev kulübünden Adebayor bombası

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, adım adım Emmanuel Adebayor transferine yaklaşıyor.

Anlaşma tamam gibi!

Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Adebayor için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis ücreti ödeyeceği de gelen haberler arasında. Adebayor gelirse Slimani veya Soldado'dan biri gönderilecek.

(Takvim)