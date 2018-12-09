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Anlaşma tamam! Süper Lig'in dev kulübünden Adebayor bombası

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü golcüsü Adebayor'a kanca attı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:47
Anlaşma tamam! Süper Lig'in dev kulübünden Adebayor bombası

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, adım adım Emmanuel Adebayor transferine yaklaşıyor.

Anlaşma tamam gibi!

Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Adebayor için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis ücreti ödeyeceği de gelen haberler arasında. Adebayor gelirse Slimani veya Soldado'dan biri gönderilecek.

(Takvim)

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:47
  1. Fenerbahçe
  2. Medipol Başakşehir
  3. Emmanuel Adebayor
  4. Adebayor
  5. Süper Lig
  6. Transfer haberleri

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