Anlaşma tamam! Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

beINSports'un son dakika haberine göre Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erenSalih Uçan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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