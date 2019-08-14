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Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Galatasaray Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile anlaştı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalyan devi Roma'da forma giyen Steven Nzonzi ile anlaştı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kiraladı. Aslan, Nzonzi için Roma'ya herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.

Fenerbahçe de ilgilenmişti

Fransız oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 100 bin euro alacak. Bilindiği üzere Steven Nzonzi ile Fenerbahçe de ilgilenmişti.

 

Geçen sezon 39 maça çıktı

Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
  1. Steven Nzonzi
  2. Galatasaray

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