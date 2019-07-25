Anlaşma tamam! Fenerbahçe'de ikinci Simon Kjaer dönemi başlıyor Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Sevilla forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'in transferini bitirdi.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer’i 2 yıllığına kiralama bedeli ödemeden Sevilla’dan kiraladı. Eşi ve ailesiyle uzun süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, stoperdeki açığı bu transferle kısa sürede kapatmayı planlıyor. Anlaşmanın belli prosedürlere kaldığını bildirildi. A Spor'da yer alan habere göre Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı. Eljif Elmas'ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Fenerbahçe, Kjaer'i "Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık" yöntemiyle kadrosuna katacak.

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