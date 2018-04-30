Anlaşma tamam! 660 taksi hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek.

Sözleşme ile birlikte yeni bir taksi hizmeti sunmak için pek çok yeni standart belirlendi. Anlaşma çerçevesince ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacak.

Samsunlu, ”Yolcu deneyimi konusunda ilkleri ve enleri barındıracak havalimanımızda yer alacak taksi hizmeti için titiz bir çalışma yürüttük ve taksicilik anlayışına yeni standartlar getirecek anlaşmamızı imzaladık. Teknolojinin, lüksün ve kalitenin bir araya gelmesi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak taksilerden, tüm yolcularımızın memnun kalacağını düşünüyoruz. İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Belirlediğimiz standartlar ise her zaman gelişime açık olacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler kullanılmaya başlandıktan sonra İstanbul’un genelinde de taksi hizmetinin gelişeceğini düşünüyorum. Her yolcunun havalimanına gelirken ya da havalimanından ayrılırken yaşadığı deneyimi yolculuğun önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bunun için Yeni Havalimanına yakışan bir ulaşım hizmeti noktasında düzenlemeye gidiyoruz” diye konuştu.

İGA ile İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmada şoförlerin denetimine yönelik kapsamlı maddeler yer alıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak havalimanında görev alacak şoförlere, katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikasını İGA’ya sunma zorunluluğu getiriliyor. Şoförler, aldıkları bu yabancı dil sertifikalarını belirlenen dönemlerde yenilemek zorunda olacak. Anlaşma gereği İstanbul Yeni Havalimanı’nda hizmet verecek araçlar, lüks, hafif ticari ve sedan tipi araçlardan oluşacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler için konsept çalışmaları ise devam ediyor.

Yeni Havalimanı’nda yer alacak taksilerin teknolojik açıdan da belirli standartlarda olması koşulu da aranacak. Araç içinde yer alacak bilgilendirme ekranları, yolcuları yolcuklarıyla ilgili anlık olarak bilgilendirecek. Standart olarak her takside yer alacak bu ekranlarda şoför bilgisi, yol güzergahı, trafik bilgisi ve daha pek çok konuya ilişkin bilgi sağlanacak. Havalimanı ulaşımında taksi tercih eden yolcular, lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir kısmında, kredi kartı pos cihazı kullanabilecek.

Sözleşmeyle birlikte terminal çıkış kapılarında taksi yönlendirmesi yapan personele de düzenleme gelecek. Yeni uygulamaya göre mevcut durumdaki kâhya düzeninden çıkarılarak onun yerine akıcı düzeyde İngilizce konuşabilen ve nezaket kurallarına dikkat etmeyi önemseyen personelin görevlendirilmesi sağlanacak. Tüm şoförler, belirlenen standart çerçevesinde kılık kıyafet düzenlemesine ve genel bir puantaj sistemine tabi olacak. Taksi şoförleri, belli bir puanın altına düştüğünde, belirlenecek süre çerçevesinde Havalimanı durağında çalışma iznini kaybedecek. Yeni sistemle yolcuların terminal önündeki bekleme sürelerinin minimuma çekilmesi hedeflenmektedir.

İGA, İstanbul Yeni Havalimanı’nı kullanacak yolcuların alacakları her türlü hizmet üzerinde titizlikle çalışırken sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.