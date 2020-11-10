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Gündem Anlaşma sonrası Rusya'dan ilk hamle
Gündem

Anlaşma sonrası Rusya'dan ilk hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma sonrası Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:19:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. 

Anlaşma çerçevesinde, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a uçtu.Öte yandan, Karabağ'a gönderilen Rus barışı koruma tugayının tüm askerlerinin sözleşmeli askerler olduğu belirtildi. Anlaşma çerçevesinde, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracının konuşlanacak. Rus barış gücünün, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek. 

Anlaşmayı Aliyev duyurmuştu 

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bildirinin maddelerini okudu.

Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu. "Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak." diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.

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Yorumlar

Mubarek

Salak azerbaycan o kadar savas ugras sonra ruslara ver isgal ettir Ne baris gucu isgal gucu
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mehmetçik

azeride suç yok. küresel güç rusya diyorsa ben isgal edeceğim eder. başka bir ülkede çıkıp hayır orasi azeridir giremezsin desin ve karşı koysun. turkiyede dahil varmi böyle bir babayigit kızıl gavura kafa tutsun
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