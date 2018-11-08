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Anlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacak

Milyon dolarlık düğünler yapan Hintliler gözlerini Antalya’ya çevirdi. 2019 yılı için 45 Hint düğünü rezervasyonu alındı. Düğünlerine büyük önem veren Hintlilerin düğünlere ayırdığı bütçeler 1 milyon doları buluyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:09
Anlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacak

Antalya, milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi oldu. En düşük bütçeli düğünde dahi 500 bin dolar döviz bırakan Hintliler, Antalya'da turizmcilerin yüzünü güldürdü.

 

Antalya'da bu yıl 12 düğün gerçekleştiren Hintliler, gelecek yıl için de şimdiden rezervasyonlarını yapmaya başladı. 2019'da kentte sadece tek organizasyon firması 45 Hint düğününe imza atacak.

Organizasyon şirketi ortağı Bünyat Özpak, "Her şey dahil sistem onların arayıp bulamadığı bir şey. Şaşırıyorlar duyduklarında" dedi.

 

Hintli ailelerin yaşamları boyunca en önem verdikleri etkinliğin düğün olduğuna dikkati çeken Özpak, şimdiden 2019 için ön ödemeli rezervasyonları da aldıklarını belirtti.

Özpak, "Çok önemli isimlerin düğünlerini yapacağız. Seneye 45 düğün planlıyoruz" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:09
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