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Anlaşma sağlandı! Türkiye ABD'nin payını kapacak

Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatı yapmasının önünde en büyük engellerden biri olan “ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi” şartı, imzalanan protokolle kaldırıldı. Bu hamleyle birlikte Türkiye, Çin'e kiraz ihracatında ABD'nin payını kapma hedefine bir adım daha yaklaştı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:18
Anlaşma sağlandı! Türkiye ABD'nin payını kapacak

Türkiye yılda ortalama 400 bin tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 5 kiraz üreticisinden biri. En önemli hedef pazar ise Çin.

İlk adım 2015'te atıldı

2015 yılında G20 Zirvesi’nde Türkiye ve Çin arasında başlayan görüşmeler 2 yılın ardından tamamlanmış ve Temmuz 2017’de Türk kirazına vize verilmişti ancak Çin'in uyguladığı 16 gün soğuk havada bekleme şartı ihracatı sınırlı tuttu.

Hedef ABD'nin payı

Çin Gümlük Bakanlığı verilerine göre Türkiye Çin'e kiraz ihracatı yapan 8 ülkeden biri. Bu ülkeler arasında en çok payı alan Şili, ikinci sırada ise ABD. Şili yıllık 69 ton, ABD ise 40-45 ton arasında Çin'e kiraz satışı yapıyor. Türkiye'nin Çin’de 8’inci sıradan giriş yapması küçük bir adım gibi görünse de oldukça önemli. Zira sektörün hedefinde ABD’nin payını kapmak var.

Anlaşma sağlandı

Türkiye ve Çin arasında imzalana yeni protokolle beraber “ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi” şartı kalktı. Böylece Türkiye ihracatta daha üst sıraları yakalayabilecek.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:18
  1. kiraz ihracatı
  2. çin
  3. ABD

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Çin bize yılda 22 milyar dolarlık mal satıp bizden SADECE 1,9 Milyar dolarlık mal alıyor. Bu kadar dengesiz bir dış ticaret AÇIĞI karşısında, kiraz satacağız diye seviniyoruz.........Gerizekalı bir toplummuyuz? Çin ile masaya oturup, arkadaş bana ŞU ŞUtakke tespih namazlağa, incik boncuk oyuncak satamazsın, diyemiyoruz, DESENE....Sebep: sözde dindar, ak partiyi KAFAKOLA SLMIŞ,bu ürünleri ithal eden DİNEZORLAR yüzünden.. Dört kuruşluk kiraza sevinemiyorum, sen seviniyormusun? Ak partimizi bu tip akp lilerden kurtaramazsak Türkiye kaybedecek. Fetoşu pkk sı chp si ip i sp ı bu ülkeye düşman. Ak parti toparlanmak zorunda..

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