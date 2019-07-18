Anlaşma sağlandı! Kaleci Gaya Merbah Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Cezayirli kaleci Gaya Merbah ile anlaşma sağladı.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'dan bir kaleci hamlesi daha geldi.
Kırmızı beyazlı ekip Cezayir takımlarından NA Hussein Dey'da forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi Gaya Merbah ile her konuda anlaşma sağladı. Sivasspor kurmaylarının bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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