Anlaşma sağlandı! İşte Pepe'nin yeni takımı

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, Monaco, Wolverhampton ve Arap takımları ile görüşürken, Portekiz basını ise eski takımı Porto ile anlaştığını duyurdu.

Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre, Porto ile kısa bir süre önce görüşenPepe, eski takımının teklifini kabul etti ve 2021 yılına kadar anlaşmaya vardılar. 35 yaşındaki futbolcunun tam 12 yıl sonra eski takımına kavuştuğu bildirildi. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor

Pepe'nin Beşiktaş'tan aldığının çok altında bir maaşa imza attığı ve birçok teklif arasından bu tercihi yaptığı vurgulandı.

12 yıl sonra Porto

2007 yılında Porto'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Pepe, Beşiktaş'ta 1.5 sezon geçirdikten sonra böylece 12 yıl sonra Porto'ya dönmüş olacak.

(Sporx)