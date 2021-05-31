'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu Fenerbahçe kullanma niyetinde değil. Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.

Akşam'ın haberine göre, bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Birliği forması giydi.