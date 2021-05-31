  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Emiri çağrı yaptı: Süreci hızlandırın
İran’da son 24 saatte Kovid-19’dan 217 kişi hayatını kaybetti
'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor
Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki
Spor 'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor
Spor

'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor

Fenerbahçe ile ayrılma aşamasına gelen Gökhan Gönül'ün, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaştığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:36:00 -
'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu Fenerbahçe kullanma niyetinde değil. Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.

Akşam'ın haberine göre, bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Birliği forması giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay