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Yaşam Anlaşılamayan üstün zeka, “problem” oluyor
Yaşam

Anlaşılamayan üstün zeka, “problem” oluyor

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Kars, üstün zekalı çocukların, öğretmenleri tarafından “problemli çocuk” olarak değerlendirilebildiğini, bazı akranları tarafından da dışlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:54:00 -
Anlaşılamayan üstün zeka, "problem" oluyor

Üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların güçlü hafıza, yüksek sportif beceriler, resim çizme, liderlik ve sözel zeka gibi yeteneklere sahip olduğunu belirten Kars, Dünya Sağlık Örgütüne göre bu çocukların sayısının nüfusun sadece yüzde 2’si kadar olduğunu aktardı.

Kars, üstün zekalı çocukların akranlarından farklı olarak birkaç işi aynı anda yapabileceğine dikkati çekerek, “Bu çocuklar bir yandan öğretmeni dinleyip not alırken aynı zamanda ritim tutup dışarıyı seyredebilir. Özellikle bu çocukların bazılarının hiperaktif olduğunu da düşündüğümüzde sınıfta öğretmenler tarafından ‘problem çocuk’ olarak algılanma ihtimalleri çok yüksek. Çocuk aynı anda birkaç işi yapabilse bile ‘Bu çocuk ders dinlemiyor’ veya ‘Sınıfın huzurunu bozuyor’ denilerek cezalandırılabiliyor” şeklinde konuştu.

Üstün zekalı çocukların ışığa ve sese yüksek hassasiyet gösterme, hiperaktivite ve mükemmeliyetçilik gibi özellikleriyle kendilerini fark ettireceğini ifade eden Kars, bu çocukların eğer ödevi 100 puan alacak şekilde yapamayacaksa hiç teslim etmeyebileceğini kaydetti.

Öğretmenlerin sınıfa soru sorduklarında farklılıkları nedeniyle üstün zekalı çocukların cevap vermesini istemeyerek “Sen dur. Arkadaşların cevap versin” şeklinde yaklaşımla kendilerini göstermelerine engel olabildiğine işaret eden Kars, “Halbuki sadece üstün zekalı ve yetenekli çocuklar değil her çocuk özeldir ve onları farklılıklarıyla kabullenmek gerekir” dedi.

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