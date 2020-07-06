Anlamlı kampanya: 15 Temmuz şehitleri için 251 bin hatim!

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası başlattı.

15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.00'e kadar devam edecek kampanyanın ardından okunan hatimlerin duası, Ankara Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek programda ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Basri Acar şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde ve dünya genelinde önem arz eden bir konuma sahiptir. Tarihin her devrinde de aynı önem ve hassasiyetini koruyarak varlığını sürdüren milletimiz, başarısını birlik ve bütünlük ekseninde koruduğu suhulet ilkesine borçludur.

Tarihin bizlere yüklediği yardımlaşma, dayanışma ve istişare şuuru ile her türlü zorlukların üstesinden geldiğimizi gören batıl düşüncelerin arkasına saklanan batı hegemonyası, bizleri canımız pahasına korumak için çaba sarf ettiğimiz manevi duygularımız ile yaralamaya kalkmayı arzulamaktadır.

Hamdolsun aziz milletimiz eğri ile doğru, yalan ile gerçek arasındaki farkı fark edecek basirete sahip olduğundan tehlike arz eden hususları erken keşfederek önlemler almayı başarmış sabırlı ve mücadeleci bir millettir.

Bundan tam dört yıl önce 15 Temmuz 2016’ da ülkemiz, devletimiz ve milletimiz büyük bir badire atlattı.

Kendilerini surеt-i haktan göstererek yıllarca insanımızın imkân ve kabiliyetini sömüren FETÖ, en sonunda vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast edecek kadar acımasız ve cani bir kimliğe bürünüp içlerinde sakladıkları nefret duygusunu dışarıya çıkardılar.

Tarih boyunca nice ihanet dolu süreçleri feraset ve cesaret ile aşan milletimiz, Yüce Allah’ın yardımıyla vatanımıza sergilenen iç görünümlü ama dış destekli bu işgal girişimine geçit vermedi.

İşte o gün biz Çanakkale ruhunu kalbimizde hissedip; varlığımızın yok sayılmak istendiği bir anda iman gücü ve aklın bütünlüğü ile devletimizin yanında durarak, zorluklara kol kanat gererek ülkemizin onurunu muhafaza ettik.

15 Temmuz günü ülkemizde milletin meclisini yıkmaya, yurdumuzun gençlerini ve geleceğimizi esarete sürüklemeye çalışanlar, bunu hain bir şekilde din kisvesine bürünerek yaptılar.

İslam, sevginin bir bütünlük içerisinde şekil alıp yaşamamız gereken hayatın huzur ekseninde ilerlemesini bizlere sunar. İslam'da tefrika, kavga, nifak, hainlik ve terör girişimlerine yer yoktur.

Bu şuur ekseninde hayat süren milletimiz imanın ve İslam’ın değerlerini ruh dünyasında yaşayarak ömür sürdüğünden hile ve tefrika odaklı tuzaklardan her zaman kendisini muhafaza edecek irade refleksine sahiptir.

Şu unutulmamalıdır ki İslam'da vatanseverlik temel esastır. 15 Temmuz günü sergilediğimiz gayretin İslam'ın korunması adına vatanımızı müdafaa için sarf ettiğimiz vatandaşlık görevimizdir.

MÜSİAD Ankara olarak bu yıl 15 Temmuz etkinliklerimizde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Evrensel Hafızlar Derneği eşliğinde Bedirden Malazgirt’e, İstanbul’un fethinden İstiklal Savaşına, son 40 yılda törere kurban verdiğimiz şehitlerimizden 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarımıza ve bütün şehitlerimize ithafen hatim kampanyası organize edeceğiz.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize acil şifalar dileriz. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde yaşama güzelliği ile buluşturan rabbimize hamdolsun, vatanımız sağ olsun.

EHAD'dan cüz alınabilinecek

Öte yandan EHAD Genel Başkanı Harun Aytaç, hatim.ehad.org.tr adresi üzerinden veya Playstore'den EHAD uygulaması üzerinden kampanyaya katılıp hatim veya cüz alınabileceğini söyledi.