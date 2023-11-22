Anladı ama geç anladı! Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'e salvolar
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, eski genel başbakanını TBMM'deki Grup toplantısında yaptığı konuşma üzerinden hedefe koydu.
10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yerden yere vuran İP'li Yılmaz, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi." dedi.
Durmuş Yılmaz sözlerinin devamında Akşener'e şöyle yüklendi: Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
Gündem
Meral Akşener partinin en önemli iki ismine 'defolup gitsinler' dedi! Bunun adı nasıl ‘İYİ PARTİ’