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Siyaset Anladı ama geç anladı! Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'e salvolar
Siyaset

Anladı ama geç anladı! Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'e salvolar

Yeniakit Publisher
2023-11-22 21:29:00 - 2023-11-22 22:04:39
Anladı ama geç anladı! Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'e salvolar

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, eski genel başbakanını TBMM'deki Grup toplantısında yaptığı konuşma üzerinden hedefe koydu.

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yerden yere vuran İP'li Yılmaz, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi." dedi.

Durmuş Yılmaz sözlerinin devamında Akşener'e şöyle yüklendi: Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster.

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