THY- Euroleague
0553 313 94 23

Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5 bitki

Anksiyete, kaygı bozukluğu kişide psikolojik problemlere sebep olur. Peki bitkisel yöntemlerle anksiyete ile baş edilir mi?

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:22
Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5 bitki

KAYGI BOZUKLUĞUNU ENGELLEYEN BİTKİLER

KEDİOTU

PMS ağrılarına, sinire ve anksiyeteye en iyi gelen bitkilerden biri de kediotudur. 1 kaşık kediotunu kaynatın. Aldığınız her yudumda vücudunuza yayılan rahatlık ile gün boyu biriktirdiğiniz negatif hisleri unutacaksınız.

MELİSA OTU

Melisa çayının rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisini bilmeyen yoktur. Kökeni Antik Yunan uygarlığına kadar uzanan bu bitkinin spor sonrası kas ağrılarına, karın ve mide ağrılarına da iyi geldiği bilinir. Ama yine de sıkıntılı geçen bir toplantıdan ya da trafikte kaybolan dakikaların ardından bir bardak melisa çayı ile kendinize keyifli anlar yaratabilirsiniz.

FESLEĞEN

Stresin ve anksiyetenin ilk etkilediği yer sindirim sistemidir. O zaman lezzet mucizesi fesleğen size bu konuda da yardımcı olacaktır. Yemeklere kattığınız gibi yaprak halinde kullanabileceğiniz gibi kaynatarak suyunu içmek de aynı etkiyi yapacaktır.

GİNSENG

Geleneksel Uzakdoğu tıbbında yaygın olarak kullanılan bu bitkiyi, depresyon ve stresten uzak kalmak için kullanabilirsiniz. Çayınıza damlatacağınız birkaç damla ginseng özü ile kendinizi bahçesinde keyif içinde çiçeklerini sulayan bir tatilci gibi gülümserken bulabilirsiniz.

BEYAZ ALIÇ

Anksiyetenin bir diğer etkisi de yüksek tansiyon ve dolaşım sisteminde yaşanan rahatsızlıklardır. Diğerleri kadar popüler olmasa da beyaz alıç çiçeğini kaynatarak içebilirsiniz. Bu şekilde ilk önce zihninizde başlayıp ardından kalbinizi etkileyen stres kaynaklı sıkıntıları azaltabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuzun okul başarısının artması için neler yapılabilir?
    1. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    2. Fatih Altaylı kime oy vereceğini..
    3. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    4. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    5. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde..
    6. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan..
    8. 'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan..
    9. Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin..
    10. Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski..
    11. "Kaybolan canların hesabı..
    12. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    13. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    14. Kış mevsiminde saçların..
    15. "Alparslanlar" ve..
    16. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
    17. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    18. Türk ve Katarlı bakanlar Doha'da bir..
    19. Diyabet kanseri tetikler mi?
    20. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak