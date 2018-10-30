Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere hazınlanan partiler bir yandan da anketlerle aday belirlemeye çalışıyor. AK Parti ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi'nin (SAROS) yaptığı İstanbul ve Ankara araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. AK Parti'nin Ankara adayları arasına bomba bir isim girdi. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceği belirtiliyor. İşte Abdülkadir Selvi'nin SAROS anketi ve kulislere sızan isimlerle ilgili paylaştığı flaş kulis bilgiler...

İstanbul ve Ankara: Partiye göre oy veririm

Burhan Eptemli’nin sahibi olduğu SAROS19-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 3027, Ankara’da ise 1620 denekle yüz yüze araştırma yöntemiyle araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre iki büyük şehrimizin seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyor. Bu oran İstanbul’da biraz daha yüksek. “Partiye oy veririm” diyenlerin oranı Ankara’da yüzde 59.3’ken bu oran İstanbul’da yüzde 63.1’e kadar çıkıyor.

Projeye göre oy veririm diyenler...

Araştırmada İstanbul ile Ankara arasındaki bir fark dikkat çekiyor. İstanbul’da “Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 28.3’le ikinci sırada gelirken bu oran Ankara’da 17.8’le üçüncü sıraya düşüyor. Ankara’da adayın yerli olması 19.1’le ikinci sırada yer alırken, bu oran İstanbul’da 1.8’le en son sırada yer alıyor.

Adayın kim olduğu önemli...

Bu oranlara rağmen yine de adayın kimliği büyük önem arz ediyor. Bu seçimlerde doğru aday ya da kazanacak aday tanımını çok duyacağız. O nedenle partiler “kazanacak aday”lara yönelecekler.

Açık uçlu araştırmanın sonuçları...

Açık uçlu olarak yapılan başka bir araştırmanın sonuçlarını ve İstanbul, Ankara ve İzmir’e ilişkin kulis bilgilerinini de paylaşan Abdülkadir Selvi şunları yazdı:

AK Parti üç büyük ilde seçimlere güçlü isimlerle girmeye hazırlanıyor. Bu seçimlerde en büyük yarış İstanbul üzerine olacak.

İstanbul ve Ankara Erdoğan'a bırakıldı...

AK Parti’de tüm iller üzerine araştırmalar yapılıyor. Ama iki il var ki orası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılmış durumda. İstanbul ve Ankara adaylarını Erdoğan belirleyecek. O nedenle telefon mesajıyla yapılan anketlerde İstanbul ve Ankara bu sistemin dışında tutuldu.

İstanbul için Binali Yıldırım

İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi ilk sırada çıkıyor. Onu az bir farkla Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş takip ediyor. Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nda devam etme isteği biliniyor ama “kazanacak aday” söz konusu olunca nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılmış durumda. Bu arada Muharrem İncede İstanbul’da varlığını hissettiriyor.

Ankara için Özhaseki ve Babacan bombası

Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşuluyor. Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda başarılı bir performans göstermişti. Şehircilikte başarılı bir çizgiye sahip. Ankaralılık tercihini dikkate aldığınızda ise eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler de konuşulan isimler arasında.

Şimdiki başkanların durumu

Mevlüt Uysal İstanbul’da, Mustafa Tuna Ankara’da belli bir oranda yer alıyor.

Melih Gökçek'in oy oranı ne?

Aynı şekilde Melih Gökçek’in de belli bir oy oranını koruduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de anketlerden belli bir oranda çıkıyor.

Soylu için izmir iddiası

İzmir’de eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ismi gündeme gelirken çok başarılı bir İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da Demokrat Parti geleneğinden gelmesi nedeniyle İzmir’de konuşuluyor. Son valiler kararnamesini bu gözle değerlendirmekte yarar var.