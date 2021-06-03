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Siyaset Anketler hakkında konuşan İnce partisinin oy oranını açıkladı
Siyaset

Anketler hakkında konuşan İnce partisinin oy oranını açıkladı

Memleket Partisi, CHP'nin oylarını eritmeye devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, anket sonuçlarını eleştirerek partisinin oy oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 07:54:00 - 2021-06-03 08:52:37
Anketler hakkında konuşan İnce partisinin oy oranını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında gazeteciler Veyis Ateş, Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

İnce, program devam ederken soru gelmesi üzerine partisinin oy oranına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gürkan Hacır'ın son anket sonuçlarından çıkan oy oranlarını hatırlatmasının ardından, anketlere tepki gösteren İnce, daha meydanlara çıkmadıklarını ve 1, 5 oy oranının kendileri için çok az olduğunu söyledi.

Yüzde 1,5'u küçümsediğini söyleyen İnce, "Şu anda partilerle masaya oturmak gibi bir niyetimiz yok. Önce şöyle 81 vilayette örgütlenelim, meydana çıkalım. Anketler bir yapılsın. Yaz bir geçsin, sonbahara geçelim. Bir şey söyleyeceğim, elinizi vicdanınıza koyun. 1,5 mu olur yani. Olur mu böyle bir şey. 1,5'u çok küçümsüyorum. Bize yakışmaz, merak etmeyin. Ben öyle anketi tanımıyorum" dedi.

"Yüzde 17"

Şu anda elinde anket sonucu olmadığını ancak daha önce yapılan bir ankette parti kurması durumunda yüzde 17 oy alacağının kendisini söylendiğini belirten İnce, "Şu elimde anket yok. Ama piyasada bir anket kurumunun "Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz" sorusunu yönelttiğini biliyorum. Yüzde 17 olarak söylediler bana. Ama 1,4 de beni ilgilendirmiyor, 17 de beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

İnce, miting yaptıkça oylarının yükseleceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Meydanlara çıktı mı oyunu artıran sayılı kişilerden biriyim. Süreç ilerledikçe oyunu artıran kişi benim, meydanlar benim işim. Daha maskeler çıkacak, meydanları dolduracağız. O zaman bir daha bakarız."

Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?
Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?

Siyaset

Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?

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Yorumlar

çotanak

bu küfürbaz haydo kendini ne zannediyo acaba gel bakayım maarem buraya sen bukadar adamsın
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Hey yavrum hey

Cumhurbaşkanı’nın “TCMB başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” açıklamasının ardından döviz kurları kontrolden çıktı. Politikacılar, kurda 20 kuruşluk artışa neden olan televizyon programının ülkeye maliyetinin 90 milyar TL olduğuna dikkat çekti
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