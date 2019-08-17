Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...

Konsey Araştırma Şirketi Başkanı Nasuhi Güngör, yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konsey Araştırma Şirketi Başkanı Nasuhi Güngör, Habertürk'te katıldığı 'Enine Boyuna' programında yeni oluşumlarla ilgili konuştu.

Güngör, yeni partilerle ilgili olarak Eylül ayını işaret ederek, "Yeni parti oluşumlarının bir kısmı AK Parti içerisinde yer kapmak istiyor. Bir kısmı ise kendi ekonomi programını dayatmaya çalışan çevrelerin uzantısıdır. Geçmişte karşılaştırılıyor. 'İşte sizde Erbakan'a böyle yapmıştınız' gibisinden, bu durumu onla karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü Sayın Erdoğan iktidarda şu anda. Sayın Erbakan'ı özellikle FETÖ konusu ve birçok meseledeki düşüncesiyle buradan rahmetle analım. Erbakan iktidarda değildi. Sayın Erdoğan ve arkadaşları iktidara yürüdüler. Yeni oluşumların sahada ya da AK Parti içerisinde bir rahatsızlığa sebebiyet vermesi doğaldır. Bu durum her yerde var. Ben bu oluşumların bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Zaten Eylül itibariyle bunu göreceğiz. Türkiye özellikle bölge meselesiyle ilgili ve Suriye konusunda, geçmişte yaptığı hatalarda döndü. Bu hataları tekrarlamayacağını düşünüyorum" dedi.

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İki hafta önce de son durumu paylaşmıştı

Güngör, iki hafta önce katıldığı programda, "Ahmet Davutoğlu'nun daha çok AK Parti'de kendine yer arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle de görülüyor zaten. Araştırma şirketinin yöneticisi şapkamla konuşuyorum. Siyasi anlamda, pratikte sahada hiçbir karşılığı yok. Babacan cephesinde anlamadığım birçok şey var. Bu siyasi hareketin lideri kim? Düşünceleri ne? Ne zaman sahneye çıkacaklar? Siyaset cesaret ister ama burada bunu göremiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.