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Gündem Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş!
Gündem

Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş!

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Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş!

CHP’de çift başlılık ve ayrışma sürerken, anket oyunları da başladı. SONAR, yayınladığı anketle bölünen CHP’nin oyunu bir ay öncesine göre yüzde 7.7 artırdığını ileri sürdü.

SONAR’ın, bölünen bir CHP’nin her iki partisinin toplam oyunun bir ay içinde dramatik bir şekilde yükselmiş gibi göstermesindeki mantıksızlığa dikkat çeken AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, “Durum buysa, yeni parti için niye beklenir?” diye sordu.

“DURUM BUYSA, YENİ PARTİ İÇİN NİYE BEKLENİR?”

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; “SONAR yeni anket yayınlamış. Özgür Özel parti kurarsa yüzde 32.7 oyla birinci, AK Parti yüzde 27.1’le ikinci sırada. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise 6.4’de kalıyor. Oysa SONAR daha bir ay önce yaptığı ankette AK Parti’yi yüzde 32.3’le birinci, CHP’yi yüzde 31.4’le ikinci çıkarmıştı. Özel başındayken CHP’nin oyu yüzde 31.4’ken ayrıştıklarında (Özel+Kılıçdaroğlu) oyları yüzde 39.1’e yükseliyor. Özel de bu anketi referans alıyor. Tuhaf değil mi? Durum buysa, yeni parti için niye beklenir?” ifadelerini kullandı.

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