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'Ankesörlü telefon' operasyonunda 1 tutuklama

Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:41
'Ankesörlü telefon' operasyonunda 1 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden "mahrem imam" olduğu öne sürülen bir kişi ile 9 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:41
  1. Tekirdağ
  2. Sivas
  3. Siirt
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. Mersin
  9. Eskişehir
  10. Elazığ
  11. Çanakkale
  12. Bingöl
  13. Ankara
  14. Adana
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