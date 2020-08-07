ANKESOB'dan Kovid-19'a karşı bireysel sorumluluk uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarlara yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "bireysel sorumluluk" uyarısı yaptı.

Yiğiner, yazılı açıklamasında, birliğe bağlı tüm oda başkanları ve yöneticilerle esnaf ve sanatkar iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Taksi duraklarındaki şoför esnafına maske ve el dezenfektanı dağıttıklarını aktaran Yiğiner, "Salgınla mücadelede herkesin sorumluluğu var. Hepimiz sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, salgının ekonomik olarak en fazla zarar verdiği kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara esnaf teşkilatı olarak hepimiz esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada olacağız ve pandemi sürecini tedbirlere sıkı sıkıya uyarak atlatacağız. İnşallah tedbirlerimizin karşılığını göreceğiz ve daha fazla can ve maddi manevi ekonomik kayıplara uğramadan en kısa sürede normal hayata döneceğiz."







