ANKASAM Genel Başkanı'ndan Fransa değerlendirmesi: Batı yeniden ikiyüzlülüğünü gösterdi

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülke adeta yangın yerine döndü. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi de yaralandı.

Yaşananlardan sonra Fransız hükümeti geri adım attı. Akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığı duyuruldu.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol Paris'te yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batının ikiyüzlülüğüne vurgu yapan Erol şunları söyledi:

'Olaylar fransa ile sınırlı kalmayacak'

"Mevcut gelişmeler bu tepkilerin Fransa ile de sınırlı kalmayacağını göstermektedir. Zira bu olayların hemen öncesine bakıldığında Macron'un vrupa Birliği ordusu ile ilgili yaptığı açıklamalar ve buna yönelik Amerika'nın verdiği tepkileri göz önünde bulundurmak gerekir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında oyunun çok daha farklı olduğunu daha ziyade Almanya ile özdeşleşmiş olan bu ayrışma sürecinde artık Fransa'nında daha somut bir şekilde yer aldığını ve bu yer alışla birlikte Amerika'nın tepkilerinin de bu ülkeye doğru yöneldiğini söyleyebiliriz."

'Batı ikiyüzlülüğünü tekrar gösterdi'

"Olayların bir de başka boyutu var. Fransa'nın kendi içinde düştüğü çelişki ki hatırlayın Gezi Olayları dolayısı ile Türkiye'ye yönelik birtakım eleştiriler getirmişlerdi. Ama bugün bakıldığında Frnsa gündeme getirdiği bütün eleştirilerle artık kendisi yüzleşiyor. Daha da ötesi bunları çok acımasız bir şekilde kendisi ayaklar altına alıyor. Fransa sokaklarında batı değerleri bir kez daha değerler bağlamında çifte standardını ortaya koymuş ve gerçek yüzünü göstermiştir. Batı'nın insan hakları anlayışı demokrasi anlayışı bu bağlamda dünyaya dayatmalarının artık boş olduğu ve bundan sonra başta Türkiye olmak üzere dünyaya söyleyecek sözünün kalmadığı net bir şekilde anlaşılmıştır."