0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ankara'yı birbirine kattı! Araçtaki detay dikkat çekti

Ankara polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 4 araca çarparak durdu. Otomobilin direksiyonunda asılı bulunan direksiyon kilidi ise dikkatlerden kaçmadı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:24
Ankara'yı birbirine kattı! Araçtaki detay dikkat çekti

Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle 4 araca çarparak durabildi. Kaçan otomobilin direksiyonunda asılı bulunan direksiyon kilidi dikkat çekti.

Olay, saat 07.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Ata Mahallesi 1057. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen polis ekipleri Kabil Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği Bora A.'nın kontrolündeki 06 KP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

2 araca çarparak durdu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşadığı kovalamaca sırasında 1057. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bora A. kontrolündeki otomobil, önce yolun sağında bulunan 2 otomobile daha sonra da yolun sol tarafında bulunan park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri, takip ettikleri 06 KP 925 plakalı araçtan çıkarak kaçmaya çalışan Bora A. ve yanındaki yolcu Berkant Y.'yi olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis inceleme başlattı

Öte yandan, gözaltına alınırken etrafında bulunanlara ve basın mensuplarına küfürler yağdıran şüpheliler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Zanlıların bu tutumu, çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin de tepkisini çekti.

Direksiyon kilidi dikkat çekti

Kazanın etkisiyle park halindeki 4 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kullanılamaz hale gelen 06 KP 925 plakalı otomobilin direksiyonunda bulunan direksiyon kilidi ve tornavida da dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:24
  1. Ata Mahallesi
  2. Çankaya
  3. Ankara
  4. Polis
  5. Araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Noterlerde hafta sonu nöbeti başladı
    1. Noterlerde hafta sonu nöbeti başladı
    2. DeFacto’dan çocuklara özel koleksiyon
    3. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    4. Kuyuda mahsur kalan köpek yavrusu..
    5. Anlaşma tamam! Fenerbahçe ilk..
    6. Çan Belediye Başkanı Öz’ ilk nikahını..
    7. Kandil bölgesine hava harekatı
    8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
    9. Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış..
    10. Turkcell Hayal Ortağım, İstanbul Film..
    11. Vali Sonel:"Yapılamayan projeleri..
    12. Mardin’de heyelan riskine karşı 3 ev..
    13. UMH'den Hafter'e bağlı güçlere hava..
    14. Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1..
    15. Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği..
    16. Ankara'yı birbirine kattı! Araçtaki..
    17. Geleceğin hafızlarına spor malzemesi..
    18. Darbesever ABD tehdidi yineledi!..
    19. Schalke 7 milyon euro ile Feghouli'ye..
    20. Okul müdürü trafik kazasında yaşamını..
    21. Yelkenler emniyet teşkilatı için açıldı
    22. Osmaneli Belediyesi Alternatif Turizm..
    23. Yeniden Refah Partisi teşkilatı..
    24. Başkan Bozkurt mazbatasını aldı
    25. Trabzonspor'da Bursaspor maçı..
    26. Dünyanın en güçlü kadını İran’da
    27. Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak
    28. 2 Nisan Van Gecesi
    29. Kış uykusundan uyanan bozayı,..
    30. Yoldan çıkan araç yan yattı: 3 yaralı
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin