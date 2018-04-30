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Ankaray'da seferler bitiyor!

AŞTİ ve Dikimevi arasında günlük ortalama 180 sefer yapılan Ankaray hattında seferlerin sona ermesinin ardından tünellere inen çalışanlar hummalı bir çalışma başlatıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
Ankaray'da seferler bitiyor!

Başkentin trafik yükünü önemli ölçüde azaltan Ankaray, 23 yıldır Ankaralılara hizmet veriyor.

11 adet tren setiyle Söğütözü’ndeki AŞTİ durağı ve Dikimevi durağı arasında günlük ortalama 180 sefer yapılan Ankaray hattında, seferlerin sona ermesinin ardından hummalı bir çalışma başlıyor.

Depo sahasında bulunan kumanda merkezinde, istasyonlar ve trenlerin durumu anlık olarak takip ediliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
  1. Söğüt
  2. Ankara

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