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Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerindenitibaren Ankara'da etkili olmaya başladı.

16 Ekim 2018 Salı 15:41
Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu'da etkili olan toz bulutu, başkent Ankara'da da gökyüzünü kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görülürken vatandaşlar nefes almakta zorluk çektiğini ifade etti.

Adıyaman'da etkisini sürdürüyor

Adıyaman’da önceki gün sabah saatlerinden görülen toz bulutu kentin tamamında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Önceki gün sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunluğunu sürdürüyor. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine de neden oldu. Tozdan dolayı oldukça rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Ömer Yücel, “Sağlık açısından çok iyi bir şey değil. Bu hasta olanlar, astım hastası olanlar dışarıya çıkmazsa iyi olur bu havada. Yani bizler de nefes darlığı çekiyoruz. Temiz bir hava yok basık bir hava var. Yapabildiğimiz kadar dışarıya çıkmaya çalışıyoruz ama insanda içeride dayanamıyor, mecburen bir hava almak zorunda” dedi.

Astım hastası olduğunu ve çok kötü olduğunu belirten Mehmet Öztürk, “Herhalde bu Suriye tarafından geliyor. İşte çok kötü bir hava astımı olanlar için. Bende de var astım. Ben güçlük çekiyorum. Yani inşallah eski havamıza kavuşuruz. Pazar günü akşam saat 10- 11’den sonra çöktü. Hava çok güzeldi bir anda oldu. Bende astım hastasıyım ben gittim gece uyuyamadım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:41
  1. Adıyaman
  2. Ankara
  3. toz bulutu

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