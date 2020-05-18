  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldürüldü!

Libya'dan BM'ye tepki!

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?
için kalan
Aktüel

Ankara’ya servis park

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 07:13:17 -
Ankara’ya servis park

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’ın önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturuyor.


Başkan Balcı’nın talimatlarıyla hayata geçirilen “Servis Park” projesi ile servis araçlarının otopark sorununa neşter vurulacak. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yapımı devam eden Servis Park projesi, Altındağ’ın yıllardır süregelen önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu. Araçlarını Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan boş alana park etmek zorunda kalan servislerin hem mahalle halkı için, hem de servisçilerin kendisi için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Başkan Balcı “Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Servis Parkımız şimdiden tüm esnafımıza hayırlı olsun” dedi.



Kaldırım ve yol işgaline son


7 bin metrekare arazi üzerine kurulan “Servis Park” ile servis araçlarının kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Yapılacak olan park alanı, servis şoförlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 400 araç kapasiteli olan Servis Park’ta servis şoförleri için; toplantı odası, yemekhane, dinlenme odası ve mescit yer alıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Servis Park’ın yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.



Esnaf odası ile beraber çalışılıyor


Modern ve planlı bir Altındağ için çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, “Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki servis araçlarının otopark sorunu çözmek için kolları sıvadık. Servis Park projemizi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile beraber yürütüyoruz. İnşallah kısa sürede bitecek olan tesisimizle vatandaşlarımız rahata kavuşacak. Zübeyde Hanım Mahallesi’nin en önemli sorunlarından biri de giderilmiş olacak. Proje tamamlandığında bölge çok rahatlayacak. Hem servis aracı sahipleri hem de mahalle sakinleri huzura kavuşacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı