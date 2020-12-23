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Teknoloji "Ankara'nın başarısının sırrı" diyen Fransızlardan Türkiye itirafı!
Teknoloji

"Ankara'nın başarısının sırrı" diyen Fransızlardan Türkiye itirafı!

Türk SİHA'larından övgüyle bahseden Fransız basını, Ankara'nın başarı sırrının bu araçlar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:44:00 - 2020-12-23 09:45:25
"Ankara'nın başarısının sırrı" diyen Fransızlardan Türkiye itirafı!

Fransız Liberation gazetesi, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

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