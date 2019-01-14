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Ankara'nın ardından bir ilde daha su fiyatlarına büyük indirim

Su ücretlerinde yüzde 30 indirim yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bir indirim haberi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir, su fiyatlarına yüzde 12 indirim yapıldığını açıkladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:07
Ankara'nın ardından bir ilde daha su fiyatlarına büyük indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent’teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi.

Tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30'luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

"Gerede suyunun yakın zamanda Ankara'da musluklardan akacak olması" ve "Kesikköprü'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşecek olması" kararın gerekçeleri olarak sunuldu. Toplantıda, son dönemlerde artan yağışlarla barajlardaki su rezervlerinin de yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, su faturalarının TEFE veya ÜFE artış oranına göre ayarlanması uygulamasına da son verildi.

Gaziantep'te de indirim

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Kurulu için toplanan meclis, suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2018 Ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Bileşimde, görüşülen 42 gündem maddesinin 41’i oybirliğiyle 1’i oy çokluğuyla ilgili komisyona gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi'nin 43 gün içinde tamamlanacağını aktararak, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracaklarını anlattı.

Her dönemin büyük işleri...

Yapılan işin ne kadar büyük bir iş olduğunun farkına varılmasını isteyen Şahin, “Bu meclis çok büyük bir işe imza attı, bu tam 1 milyar TL’lik bir yatırım. Bir belediye yatırımının nasıl bir devlet yatırımına dönüştürüldüğüne tanıklık ettik. GASKİ’nin bu projesi sayesinde yılda 125 milyonluk elektrik masrafı şehrin cebinde kalacak. Bu tasarruf zamanla vatandaşa yansıyacak. Aslında bu, meclisin başarısı, meclisin becerisidir. Proje ve kaynak üretme kapasitesi olan GASKİ’nin sayesinde hükumetin yatırım programında olmamasına rağmen büyük uğraşlar ve çabaların ardından Melen’den sonra en büyük su yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’ni, iki yılda tamamlama noktasına getirdik. Bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan başka bir şehir yok. Bu iş, yetişmiş beşeri sermaye istiyor. GASKİ’nin bütün teknik ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi bu kaynağa bütçe üretmektir. Bütçe üretme noktasında cumhurbaşkanımıza, hükumetimize ve ilgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum. Kayıp kaçak önlemeye yönelik çalışmalara, gerekli altyapı ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Her dönemin akıllarda kalan büyük işleri vardır. Düzbağ bu dönemde yapılan en önemli işlerden biridir. Tüm meclis üyelerinin bu projeye büyük katkıları oldu, hepinize teşekkür ediyorum. 15 artı 12 toplamda yüzde 27 indirim yapmış olduk, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bunu bu meclis başardı, birlikte başardık” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:07
  1. Kahramanmaraş
  2. Ankara
  3. su fiyatları
  4. ankara
  5. gaziantep
  6. Fatma Şahin
  7. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • GaziGazi18 dk önce
    Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce yapmış olduğu %17 indirim 17 gün sürmedi, bakalım bu kaç gün devam edecek. Ama nafile çabalar bunlar, seçim öncesi göstermelik bir indirim olduğu, kandırmaca olduğu, seçim rüşveti olduğu o kadar belliki. Rüşvet almakta vermekte hatam olduğuna göre, bize ters.
  • uyan tcuyan tc21 dk önce
    her şeye % 80-90 zam emekliye tefenin küfen binde birirnin kılın yünün tüyün zammı % 10 . gidin babanızı kandırın. yalancıyı nasılsa s......lar değilmi akp. bu gün şu anarşi vede savaş durumu olmasa akp nin karşısınde iyi bir muhalif parti olsa akp bir anda yerin dibine batar. durmak yoookkk poşet fiatları 25 kuruş az 50 kuruş yapın akp. oy moy yok hiç birinize

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